أصدرت السلطات القضائية في البحرين، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق 24 شخصاً بتهم تتعلق بالتخابر مع إيران، من بينها أحكام بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، في إطار قضايا مرتبطة باتهامات بدعم وتنفيذ أعمال عدائية ضد المملكة خلال الحرب الأخيرة.

وقضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، التي تعرضت لهجمات إيرانية على مدى أسابيع، بأحكام متفاوتة بحق أكثر من عشرين متهماً آخرين، وصلت إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وشملت أحكام المؤبد إدانة متهمة قالت المحكمة إنها سعت وتخابرت مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمصالحها القومية.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد في قضية أخرى بحق متهمين اثنين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال وصفتها المحكمة بالإرهابية ضد المملكة.

وذكرت المحكمة أن المتهمة استخدمت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور وإحداثيات تخص مواقع حيوية، مرفقة بعبارات تفيد بإمكانية استهداف تلك المواقع.

وأضافت المحكمة أن المتهمة أقرت بنشر صور ومقاطع مرئية للأماكن التي تعرضت للهجمات، قاصدة تمجيد تلك العمليات والترويج لها وتشجيعها.

وفي القضية الثانية، أوضحت المحكمة أن المتهم الأول، الموجود في إيران، قام بتجنيد متهم آخر داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية، إضافة إلى تكليفه بنقل وتسلم وتسليم أموال مخصصة لدعم وتمويل عناصر مرتبطة بالتنظيم، إلى جانب رصد المنشآت الحيوية وتمرير المعلومات الخاصة بها إلى الحرس الثوري والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق عشرة متهمين لفترات وصلت إلى عشر سنوات، مع الحكم بإبعاد ثلاثة منهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبات، وذلك بتهم تتعلق بتأييد الهجمات الإيرانية على البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة ونشرها، إضافة إلى تصوير أماكن يمنع تصويرها.

وفي قضايا منفصلة، حكمت المحكمة بالسجن لفترات تصل إلى خمس سنوات بحق أحد عشر متهماً بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب تزامناً مع الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين.

وكانت البحرين قد أصدرت قبل أسبوعين أحكاماً بالسجن بحق ثلاثين شخصاً، من بينهم خمسة صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد، في قضايا تضمنت اتهامات بالتخابر مع إيران، إلى جانب تهم مرتبطة بتأييد الهجمات الإيرانية ونشر بيانات حيوية وتصوير مواقع محظورة وتداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مارس الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات البحرينية اعتقلت عشرات الأشخاص خلال الحرب بسبب مشاركتهم في تظاهرات أو نشرهم مقاطع للهجمات الإيرانية عبر مواقع التواصل، مشيرة إلى أن السلطات طالبت بتطبيق عقوبة الإعدام في بعض القضايا.