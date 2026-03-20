إعلان

مصر تؤكد إدانتها المخططات الإرهابية ضد دول الخليج

كتب : وكالات

10:21 م 20/03/2026

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أدانت مصر المخططات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة وآخرها كل من دولة الكويت الشقيقة، والإمارات الشقيقة، والتي تمكنت الأجهزة الأمنية الوطنية في كلا البلدين من إحباطها وتفكيك الشبكات القائمة عليها بنجاح.

تضامن مصر مع دول الخليج

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين ومع جميع دول الخليج الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها الأمني، أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

دعم الإجراءات الأمنية للخليج

وشددت مصر، على دعمها الكامل لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات المختصة في دولتي الكويت والإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة لحماية أمنها وشعوبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي، مجددة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، وأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة