أدانت مصر المخططات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة وآخرها كل من دولة الكويت الشقيقة، والإمارات الشقيقة، والتي تمكنت الأجهزة الأمنية الوطنية في كلا البلدين من إحباطها وتفكيك الشبكات القائمة عليها بنجاح.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين ومع جميع دول الخليج الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها الأمني، أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت مصر، على دعمها الكامل لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات المختصة في دولتي الكويت والإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة لحماية أمنها وشعوبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي، مجددة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، وأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.