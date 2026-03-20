إعلان

بولندا تسحب قواتها من العراق.. ما القصة؟

كتب : د ب أ

10:05 م 20/03/2026

وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف مارسين كوسينياك كام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف مارسين كوسينياك كاميش، اليوم الجمعة بأن جيش بلاده سحب قواته من العراق بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط".

إجلاء جميع الجنود

وفي منشور على منصة "إكس"، ذكر كوسينياك كاميش أن القرار اتُّخذ بعد تحليل للمخاطر المحتملة، وأضاف: "لقد تم إجلاء جنودنا بالكامل من العراق"، مضيفاً أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وصرح متحدث باسم القيادة العليا للقوات المسلحة لوكالة الأنباء البولندية ( بي ايه بي) بأن أكثر من مئة جندي قد عادوا بالفعل إلى بولندا.

وأفادت التقارير بأنه تمت إعادة نشر عشرات الجنود في الأردن للحفاظ على عمليات القوة العسكرية.

وكانت بولندا، التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي والناتو، قد أرسلت 2000 جندي لدعم الولايات المتحدة في حرب العراق عام 2003، وكانت جزءاً من "تحالف الراغبين" إلى جانب دول أخرى من وسط وشرق أوروبا.

الناتو يسحب بعثاته الاستشارية الأمنية في العراق

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سحب الناتو بعثة الاستشارات الأمنية التابعة له من العراق بعد الهجمات الإيرانية على القوات في قواعد بريطانية وفرنسية وإيطالية شمالي العراق، ونقل عدة مئات من أفراده ضمن المشاركين في البعثة إلى أوروبا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج انسحاب بولندا من العراق حلف الناتو

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار مصر

زووم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

