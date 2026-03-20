حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية

كتب : محمود الطوخي

06:48 م 20/03/2026

حزب الله اللبناني

نفى حزب الله اللبناني التقارير المتداولة حول حقيقة شبكة حزب الله بالإمارات، عقب إعلان السلطات تفكيك خلية إرهابية مدعومة من إيران تعمل في الخفاء مساء الخميس.

تفاصيل اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية

وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية أن السلطات ألقت القبض على أعضاء إثر تفكيك خلية سرية، والتي تبين أنها متورطة في عمليات غسل الأموال ومواجهة اتهامات تمويل الإرهاب في الإمارات.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تعقيدات إقليمية وتوترات متصاعدة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وامتدادا لسياسات وتصنيفات سابقة اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الكيانات المدعومة إيرانيا.

وتضمن رد حزب الله على الاتهامات الإماراتية وصف تلك التقارير بأنها محاولة "لا أساس لها" تهدف إلى الإضرار بصورته والموقف العام.

وشدد الحزب على أنه لا يمتلك أي وجود داخل الأراضي الإماراتية، نافيا ارتباطه بشكل قاطع بادعاءات تأسيس شبكة إرهابية.

الموقف اللبناني من شبكة حزب الله

وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية في وقت سابق من اليوم، ما وصفته في بيان رسمي بأنه "المخطط الإرهابي الذي يستهدف الإمارات".

وأشار البيان إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت يوم 2 مارس أن جميع الأنشطة العسكرية والأمنية التي يقوم بها الحزب تعتبر غير قانونية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 وفيات و32 مصابًا.. ارتفاع ضحايا حريق مول دمياط الجديدة (صور)
أخبار المحافظات

3 وفيات و32 مصابًا.. ارتفاع ضحايا حريق مول دمياط الجديدة (صور)
"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
نصائح طبية

"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
شئون عربية و دولية

الناتو يسحب قواته من العراق ويعيدها إلى أوروبا
"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
حوادث وقضايا

"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
بالصور.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة
أخبار مصر

بالصور.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة

