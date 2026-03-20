نفى حزب الله اللبناني التقارير المتداولة حول حقيقة شبكة حزب الله بالإمارات، عقب إعلان السلطات تفكيك خلية إرهابية مدعومة من إيران تعمل في الخفاء مساء الخميس.

تفاصيل اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية

وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية أن السلطات ألقت القبض على أعضاء إثر تفكيك خلية سرية، والتي تبين أنها متورطة في عمليات غسل الأموال ومواجهة اتهامات تمويل الإرهاب في الإمارات.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تعقيدات إقليمية وتوترات متصاعدة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وامتدادا لسياسات وتصنيفات سابقة اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الكيانات المدعومة إيرانيا.

وتضمن رد حزب الله على الاتهامات الإماراتية وصف تلك التقارير بأنها محاولة "لا أساس لها" تهدف إلى الإضرار بصورته والموقف العام.

وشدد الحزب على أنه لا يمتلك أي وجود داخل الأراضي الإماراتية، نافيا ارتباطه بشكل قاطع بادعاءات تأسيس شبكة إرهابية.

الموقف اللبناني من شبكة حزب الله

وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية في وقت سابق من اليوم، ما وصفته في بيان رسمي بأنه "المخطط الإرهابي الذي يستهدف الإمارات".

وأشار البيان إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت يوم 2 مارس أن جميع الأنشطة العسكرية والأمنية التي يقوم بها الحزب تعتبر غير قانونية.