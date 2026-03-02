إعلان

أمازون: انقطاع الخدمة بعد اصطدام "أجسام" بمركز بياناتنا في دبي

كتب : مصراوي

03:25 م 02/03/2026

شركة أمازون

أعلنت شركة أمازون لخدمات الويب، قسم الحوسبة السحابية التابع لها، أنها واجهت اضطرابات يوم الاثنين بعد أن ضربت أجسام مجهولة مركز بيانات في دبي.

وقالت شركة أمازون في بيان لها، إنها "تأثرت بأجسام اصطدمت بمركز البيانات، مما أدى إلى حدوث شرارات ونيران".

وأضافت شركة أمازون أن التعافي الكامل "لا يزال من المتوقع أن يستغرق ساعات عديدة" ونصحت العملاء بنقل بياناتهم إلى منطقة بديلة في هذه الأثناء.

وفي منشور منفصل قالت الشركة إنها تواجه مشاكل في الاتصال في مركز بيانات في البحرين.

أمازون إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

