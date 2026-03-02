أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه حتى الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قُتل 4 من أفراد الخدمة الأمريكيين خلال العمليات.

وأوضحت أن العسكري الرابع كان قد أُصيب بجروح خطيرة خلال الهجمات الأولية المنسوبة إلى إيران، قبل أن يتوفى متأثرًا بإصابته لاحقًا.

وأكدت القيادة أن العمليات القتالية الرئيسية لا تزال مستمرة، وأن جهود الرد متواصلة.

ولم تُكشف هويات القتلى حتى الآن، بانتظار مرور 24 ساعة على إخطار ذويهم رسميًا.