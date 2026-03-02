إعلان

القيادة المركزية الأمريكية: ارتفاع عدد قتلى جنودنا في الهجمات الإيرانية إلى 4

كتب : مصراوي

02:59 م 02/03/2026

الهجمات الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنه حتى الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قُتل 4 من أفراد الخدمة الأمريكيين خلال العمليات.

وأوضحت أن العسكري الرابع كان قد أُصيب بجروح خطيرة خلال الهجمات الأولية المنسوبة إلى إيران، قبل أن يتوفى متأثرًا بإصابته لاحقًا.

وأكدت القيادة أن العمليات القتالية الرئيسية لا تزال مستمرة، وأن جهود الرد متواصلة.

ولم تُكشف هويات القتلى حتى الآن، بانتظار مرور 24 ساعة على إخطار ذويهم رسميًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
شئون عربية و دولية

الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية فى المنطقة
تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
أخبار و تقارير

واتساب يغير طريقة رؤية تحديثات الحالة.. تفاصيل
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية