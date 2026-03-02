إعلان

إصابة 17 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني (فيديو)

كتب : محمد جعفر

02:19 م 02/03/2026 تعديل في 02:42 م

بئر السبع

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، بارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل إلى 17 مصابًا.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن صاروخًا إيرانيًا سقط في منطقة بئر السبع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مشيرة إلى نقل 11 مصابًا من موقع الاستهداف إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت الهيئة أن حالة أحد المصابين جراء القصف الإيراني وُصفت بالخطيرة، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن صباح اليوم، إطلاق الموجة العاشرة من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الموجة العاشرة فتحت "أبواب نيران هائلة" على الأراضي الإسرائيلية.

