الحكومة اللبنانية تطالب حزب الله بتسليم أسلحته

أعلنت الحكومة اللبنانية أنها تعتبر الأنشطة العسكرية لحزب الله غير قانونية، مشيرة إلى أنه يجب على الجماعة المدعومة من إيران تسليم أسلحتها.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة وحدها هي من تملك الحق في اتخاذ قرار الحرب.

وأضاف اليوم الاثنين، أن جميع الأنشطة العسكرية لحزب الله محظورة، وأن على الحزب أن يقتصر نشاطه على السياسة.

ودعت الحكومة الأجهزة الأمنية إلى منع إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيّرة واعتقال المسؤولين عنها.

وأعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل فجر الاثنين ردًا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي و"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وردّت إسرائيل بشن غارات على لبنان، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل وإصابة 149 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.