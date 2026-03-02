إعلان

الحكومة اللبنانية تطالب حزب الله بتسليم أسلحته

كتب : مصراوي

01:49 م 02/03/2026

نواف سلام

أعلنت الحكومة اللبنانية أنها تعتبر الأنشطة العسكرية لحزب الله غير قانونية، مشيرة إلى أنه يجب على الجماعة المدعومة من إيران تسليم أسلحتها.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة وحدها هي من تملك الحق في اتخاذ قرار الحرب.

وأضاف اليوم الاثنين، أن جميع الأنشطة العسكرية لحزب الله محظورة، وأن على الحزب أن يقتصر نشاطه على السياسة.

ودعت الحكومة الأجهزة الأمنية إلى منع إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيّرة واعتقال المسؤولين عنها.

وأعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل فجر الاثنين ردًا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي و"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وردّت إسرائيل بشن غارات على لبنان، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا على الأقل وإصابة 149 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

نواف سلام إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران مقتل خامنئي إيران وأمريكا-

