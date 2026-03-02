إعلان

أول تعليق سعودي بشأن مزاعم دفع الرياض لترامب لشن حرب إيران

كتب : مصراوي

11:02 ص 02/03/2026

السفارة السعودية في واشنطن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر صحة ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن السعودية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشنّ حرب ضد إيران.

وقال ناظر في منشور عبر منصة إكس تويتر سابقًا، إن "السعودية لطالما دعمت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق موثوق مع إيران، ولم تمارس أي ضغط على الرئيس الأمريكي خلال جميع اتصالاتها مع إدارة ترامب لتبنّي سياسة مختلفة".

وفيما سبق زعم تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أن السعودية وإسرائيل، كان لهما دورًا في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار شن هجوم واسع على إيران.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن اسمها ادعاءاتها، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سلسلة اتصالات هاتفية خاصة مع ترامب خلال الأسابيع التي سبقت العملية، دعا خلالها إلى توجيه ضربة عسكرية لطهران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفارة السعودية في واشنطن إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص.. ما هي العقوبات التي تواجه إيران حال الانسحاب من كأس العالم؟
رياضة عربية وعالمية

خاص.. ما هي العقوبات التي تواجه إيران حال الانسحاب من كأس العالم؟
الأرصاد: ارتفاع الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة.. وأجواء شديدة البرودة ليلاً
استهداف مصفاة تابعة لـ"أرامكو" بطائرة مسيرة وتعليق عملياتها
شئون عربية و دولية

استهداف مصفاة تابعة لـ"أرامكو" بطائرة مسيرة وتعليق عملياتها
اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
شئون عربية و دولية

اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية