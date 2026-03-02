أول تعليق سعودي بشأن مزاعم دفع الرياض لترامب لشن حرب إيران

نفى المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر صحة ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن السعودية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشنّ حرب ضد إيران.

وقال ناظر في منشور عبر منصة إكس تويتر سابقًا، إن "السعودية لطالما دعمت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق موثوق مع إيران، ولم تمارس أي ضغط على الرئيس الأمريكي خلال جميع اتصالاتها مع إدارة ترامب لتبنّي سياسة مختلفة".

The Kingdom of #Saudi Arabia has been consistent in supporting diplomatic efforts to reach a credible deal with Iran. At no point in all our communication with the Trump Administration did we lobby the President to adopt a different policy. https://t.co/JIUHp0drw2 — Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) March 2, 2026

وفيما سبق زعم تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أن السعودية وإسرائيل، كان لهما دورًا في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار شن هجوم واسع على إيران.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن اسمها ادعاءاتها، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سلسلة اتصالات هاتفية خاصة مع ترامب خلال الأسابيع التي سبقت العملية، دعا خلالها إلى توجيه ضربة عسكرية لطهران.