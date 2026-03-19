أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "اتخذت قرارها بشكل مستقل تماما" وتحركت بمفردها في الضربة التي استهدفت حقل غاز "جنوب فارس" في إيران.

إقرار بالمسؤولية المنفردة

أوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن العملية التي استهدفت الموقع الاستراتيجي نُفذت بشكل مستقل تمامًا من قِبل الجانب الإسرائيلي، وبدون أي "مشاركة أمريكية مباشرة"، في تصريح يبدو كأنه رد غير مباشر على محاولات واشنطن التنصل من الهجوم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ضغوط "البيت الأبيض" للتهدئة

كشف نتنياهو عن كواليس التواصل مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن ترامب حث إسرائيل بشكل مباشر على "الامتناع" عن تنفيذ هجمات مماثلة في المستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ترامب طلب من تل أبيب بوضوح "التوقف" عن شن ضربات من هذا النوع، خوفا من تداعياتها على استقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

تأتي تصريحات بنيامين نتنياهو وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.