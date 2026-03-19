نتنياهو: ضربنا حقل بارس الإيراني "بمفردنا".. وترامب طلب من إسرائيل التوقف

كتب : مصطفى الشاعر

10:21 م 19/03/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "اتخذت قرارها بشكل مستقل تماما" وتحركت بمفردها في الضربة التي استهدفت حقل غاز "جنوب فارس" في إيران.

إقرار بالمسؤولية المنفردة

أوضح نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن العملية التي استهدفت الموقع الاستراتيجي نُفذت بشكل مستقل تمامًا من قِبل الجانب الإسرائيلي، وبدون أي "مشاركة أمريكية مباشرة"، في تصريح يبدو كأنه رد غير مباشر على محاولات واشنطن التنصل من الهجوم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ضغوط "البيت الأبيض" للتهدئة

كشف نتنياهو عن كواليس التواصل مع الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن ترامب حث إسرائيل بشكل مباشر على "الامتناع" عن تنفيذ هجمات مماثلة في المستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ترامب طلب من تل أبيب بوضوح "التوقف" عن شن ضربات من هذا النوع، خوفا من تداعياتها على استقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

تأتي تصريحات بنيامين نتنياهو وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

نتنياهو إسرائيل حقل بارس الإيراني ترامب إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميًا.. 7 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)
جنة الصائم

رسميًا.. 7 دول تعلن أول يوم العيد السبت (محدث)

"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول
نصائح طبية

"تلاحظها أثناء المشي".. 5 علامات خفية تدل على ارتفاع الكوليسترول
العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
جنة الصائم

العيد الجمعة.. مصر و28 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)

مشاهد من إصابة طائرة أمريكية إف-35 وإجبارها على هبوط اضطراري فوق إيران
شئون عربية و دولية

مشاهد من إصابة طائرة أمريكية إف-35 وإجبارها على هبوط اضطراري فوق إيران
الفيفا يحسم الجدل بشأن فرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية في فلسطين
رياضة عربية وعالمية

الفيفا يحسم الجدل بشأن فرض عقوبات على الأندية الإسرائيلية في فلسطين

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

بين الردع والوساطة.. كواليس زيارة السيسي للإمارات تحت نيران حرب إيران
من أبوظبي إلى الدوحة.. تحرك مصري عاجل لدعم الخليج ووقف التصعيد