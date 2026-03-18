قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن هناك قيادات محتملة في إيران يمكنها توجيه البلاد في الاتجاه الصحيح.

وصرّح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بوجود قيادات بديلة داخل إيران يمكن أن تفتح الباب أمام المسار الدبلوماسي.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت إسرائيل قد حددت شخصيات إيرانية يمكن التفاوض معها، رفض دانون ذكر أسماء، لكنه أكد وجود مثل هذه الشخصيات.

وقال في مقابلة مع شبكة CNN: "نعم، هناك قيادات محتملة في إيران اليوم يمكنها قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح، واستخدام الموارد من أجل الازدهار والبنية التحتية، بدلًا من إطلاق الصواريخ الباليستية نحو جميع جيرانها وإغلاق مضيق هرمز نعم، نحن نؤمن ونعلم أن لديكم خيارات أخرى في إيران".

أضاف دانون، أن أي مسار دبلوماسي سيعتمد على تغيير في توجه القيادة، قائلًا: "إذا حدث انفتاح ورأينا من هو مستعد فعليًا لتغيير المسار، فنحن نؤمن بالدبلوماسية وندرك أن المرحلة التالية، بعد إعادة توجيه هذا النظام، ستكون اللجوء إلى الدبلوماسية والوسائل السلمية".