المتحدث العسكري الإسرائيلي: قتلنا قادة إيرانيين في رأس الهرم القيادي

كتب : عبدالله محمود

09:18 م 17/03/2026

إيفي ديفرين

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن قوات الاحتلال قتلت قادة ومسؤولين في رأس الهرم القيادي الإيراني.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يطارد كل من يعمل في الباسيج بأي مكان.

وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن مواصلة تعميق ضرباته في لبنان ضد مواقع حزب الله.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أن الضغط على إيران وحزب الله يزداد، ولذلك يكثفان دفعاتهما الصاروخية.

وأوضح المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يواصل تعميق وتوسيع العملية البرية في جنوب لبنان، وأن الفرقة 36 انضمت للقتال.

وشدد المتحدث الإسرائيلي، على أن جيش الاحتلال يضرب حزب الله بقوة لمنعه من تنفيذ هجوم صاروخي واسع على إسرائيل.

