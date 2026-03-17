قال كبير مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشؤون الاقتصادية "كوش ديساي"، إن الإدارة الأمريكية تعمل على تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية.

وأضاف ديساي، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران بالشرق الأوسط.

وأكد كبير مساعدي ترامب، "أن هناك تأثيرات قصيرة الأمد للحرب ونحن واثقون من تجاوزها".

وأشار كبير مساعدي ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تدرس ما يمكن القيام به مع دول عديدة لتوفير الاحتياجات الاقتصادية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لإنهاء حربها في إيران، لكنها ستغادر في المستقبل القريب.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال ترامب: "لسنا مستعدين للرحيل بعد، لكننا سنفعل ذلك قريبا"، دون أن يحدد جدولا زمنيا دقيقا.