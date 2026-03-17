إعلان

كبير مساعدي ترامب: نعمل على تخفيف التداعيات الاقتصادية لحرب إيران

كتب : عبدالله محمود

08:46 م 17/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال كبير مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشؤون الاقتصادية "كوش ديساي"، إن الإدارة الأمريكية تعمل على تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية.

وأضاف ديساي، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران بالشرق الأوسط.

وأكد كبير مساعدي ترامب، "أن هناك تأثيرات قصيرة الأمد للحرب ونحن واثقون من تجاوزها".

وأشار كبير مساعدي ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تدرس ما يمكن القيام به مع دول عديدة لتوفير الاحتياجات الاقتصادية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لإنهاء حربها في إيران، لكنها ستغادر في المستقبل القريب.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال ترامب: "لسنا مستعدين للرحيل بعد، لكننا سنفعل ذلك قريبا"، دون أن يحدد جدولا زمنيا دقيقا.

الشرق الأوسط الحرب على غيران دونالد ترامب أمريكا وإيران البيت الأبيض

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية والإسلامية
- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال