أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً تحذيرياً أفادت فيه بأن شركات الشحن قد تواجه عقوبات إذا اختارت دفع رسوم المرور عبر مضيق هرمز، ويأتي هذا التحذير في إطار تشديد الرقابة الأمريكية على المعاملات المرتبطة بحركة العبور في هذا الممر البحري الحيوي.

تصنيف رسوم العبور

وجاء البيان الاستشاري عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي اعتبر أن دفع رسوم العبور يمثل شكلاً من أشكال التعامل مع النظام الإيراني والحرس الثوري، وهما جهتان خاضعتان للعقوبات الأمريكية، كما حذر من أن هذه المعاملات قد تعرض الشركات والأفراد لإجراءات عقابية.

وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر هذا التنبيه لتحذير المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين من مخاطر العقوبات المترتبة على دفع هذه المبالغ إلى النظام الإيراني أو طلب ضمانات منه لتأمين المرور الآمن عبر المضيق، مؤكدًا أن هذه المخاطر قائمة بغض النظر عن آلية الدفع المستخدمة.

تراجع حركة الملاحة

وقبل اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير، كان نحو 3000 سفينة تعبر مضيق هرمز شهرياً، وفقاً لبيانات لويدز ليست إنتليجنس، إلا أن حركة الملاحة شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ذلك الوقت، ما يعكس تأثير التطورات الإقليمية على أحد أبرز الممرات التجارية البحرية.

وأظهرت بيانات كيبلر أن عدد السفن التي عبرت المضيق خلال شهر مارس بلغ 154 سفينة فقط.