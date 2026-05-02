امتثالًا لإجراءات الحصار.. سنتكوم: حوّلنا مسار 48 سفينة خلال 20 يومًا

كتب : محمد جعفر

06:47 م 02/05/2026 تعديل في 07:05 م

القيادة المركزية الأمريكية

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، بأن 48 سفينة جرى تحويل مسارها خلال الأيام العشرين الماضية، وذلك لضمان الامتثال لإجراءات الحصار الأمريكي المفروضة على الموانئ الإيرانية.

انتشار بحري في بحر العرب

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة إكس، صورة قالت إنها للسفينة الحربية USS New Orleans أثناء إبحارها في بحر العرب ضمن عمليات الحصار، مشيرة إلى أن الصورة التُقطت بتاريخ 28 أبريل.

تحذير أمريكي بشأن هرمز

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً تحذيرياً أكدت فيه أن شركات الشحن قد تواجه عقوبات إذا اختارت دفع رسوم المرور عبر مضيق هرمز، ويأتي هذا التحذير في إطار تشديد الرقابة الأمريكية على المعاملات المرتبطة بحركة العبور في هذا الممر البحري الحيوي.

تصنيف رسوم العبور

وجاء البيان الاستشاري عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي اعتبر أن دفع رسوم العبور يمثل شكلاً من أشكال التعامل مع النظام الإيراني والحرس الثوري، وهما جهتان خاضعتان للعقوبات الأمريكية، كما حذر من أن هذه المعاملات قد تؤدي إلى فرض إجراءات عقابية على الشركات والأفراد.

تحذير يشمل جميع آليات الدفع

وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر هذا التنبيه لتحذير المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين من مخاطر العقوبات المترتبة على دفع هذه المبالغ إلى النظام الإيراني أو طلب ضمانات منه لتأمين المرور الآمن عبر المضيق، مؤكدًا أن هذه المخاطر قائمة بصرف النظر عن آلية الدفع المستخدمة.

الحرس الثوري إيران وأمريكا مضيق هرمز زارة الخزانة الأمريكي الموانئ الإيرانية سنتكوم

