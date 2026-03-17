نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن 6 أشخاص مطلعين، أن القيادات العسكرية بالولايات المتحدة الأمريكية قدموا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات لإنهاء الحرب على إيران إذا قرر القيام بذلك.

وأكد اثنان من المصادر المطلعة على الخيارات المقدمة لترامب، أن هناك انشقاق في صفوف الإدارة داخل البيت الأبيض، لافتًا إلى أن هناك اتجاهات مختلفة فمنهم من يؤيدون استراتيجية الخروج بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي الذي حدث بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولكن يرى مساعدون آخرون لـ"ترامب" أن هذه فرصة عظيمة لتقويض نفوذ النظام الإيراني بالمنطقة.

وأشار أحد المصادر إلى أن القوات الأمريكية وإدارة ترامب لايمكنها تحديد مدة زمنية محددة أو جدول زمني لمدة الحرب على إيران قائلا:"الحرب تتغير كل يوم".

ووفقًا للمصادر الـ6، الذين رفضوا كشف الخيارات المقدمة لترامب، أكدوا أنه تم دمج مخارج الطوارئ في التخطيط اليومي للحرب، إلى جانب خيارات التصعيد إذا سعى البيت الأبيض إلى زيادة الضغط على إيران.

وفي بيان سابق، للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قالت إن ترامب والبنتاجون قدما تقييما أوليا لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع "لتحقيق الأهداف العسكرية الواضحة بشكل كامل داخل إيران.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن استراتيجيات الخروج المقدمة إلى ترامب، اكتسبت أهمية جديدة مع سعي الإدارة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط وتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت إيران ستلقي بالسلاح طواعية وتوافق على الشروط الأمريكية.

ووفقًا للمصادر، فإن القوات الأمريكية لم تتمكن بعد من تأمين مضيق هرمز الحيوي رغم توجيه الرئيس الأمريكي دعوة للعديد من الدول بتقديم المساعدة، لكنها قوبلت بالرفض.

ترامب يعلن انهاء الحرب على إيران قريبًا

وفي تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، أكد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرًا إلى أنه يمكن للولايات المتحدة حسم الحرب خلال هذا الأسبوع.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه خلال أسبوعين قامت القوات الأمريكية بإبادة البحرية الإيرانية وسلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي والقيادات الإيرانية، مشيرًا إلى أن أمريكا ألحقت ضررا بالغا بإيران خلال أسبوعين فقط وأنجزت عملًا من أجل العالم.



وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الإيرانيين أصبحوا يمتلكون 8% فقط من الصواريخ ونسبة ضئيلة من المسيرات.