

وكالات



قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه دمّر خلال الليل طائرة كانت تُستخدم من قبل خامنئي ومسؤولين إيرانيين في مطار مهرآباد في طهران، وفقا لسكاي نيوز.

وتداولت وسائل إعلام فيديو، قالت إنه يوثق اشتعال طائرة بمطار مهرآباد غربي طهران إثر غارات جوية استهدفت ضواحي المدينة.

قالت مصادر إعلامية، إن سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت المنطقة المحيطة بالمطار، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في إحدى الطائرات المتوقفة.

أشارت إلى وقوع عدة انفجارات في محيط المطار، دون أن تقدم تفاصيل عن نوع الطائرة أو إن كانت مدنية أم عسكرية.

يعد مطار مهرآباد من أقدم المطارات الإيرانية وأكثرها ازدحاماً، إلى جانب وجود منشآت عسكرية تابعة للحرس الثوري في محيطه، مما يجعله هدفاً استراتيجياً في سياق الحرب الدائرة.