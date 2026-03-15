قال وزير الطاقة كريس رايت في مقابلة على قناة "إيه بي سي نيوز" "أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد في الأسابيع القليلة المقبلة. بل قد يكون أقرب من ذلك وسنشهد انتعاشا في الإمدادات وانخفاض في الأسعار بعد ذلك".

وأيد كيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض هذا التوجه في مقابلة على قناة "سي بي إس نيوز"، متحدثا عن نهاية الحرب في إيران بقوله: "نتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا إيجابيا كبيرا فور انتهاء هذه الأزمة".

وأضاف هاسيت، أن العملية سبقت الجدول الزمني الذي توقعته الإدارة، والذي كان من المفترض أن يستمر من 4 إلى 6 أسابيع منذ بدء الحرب في 28 فبراير.

التكلفة الاقتصادية وموعد نهاية الحرب في إيران

وأقر رايت بالآثار الاقتصادية للصراع، لكنه أوضح أن تحمل الألم قصير الأجل أفضل من امتلاك إيران أسلحة نووية.

وتأتي هذه التصريحات، فيما يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يخطط لمواصلة حملته في إيران لـ3 أسابيع أخرى على الأقل.

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جداول زمنية متضاربة حول نهاية الحرب في إيران التي تدخل أسبوعها الثالث.

تأمين مضيق هرمز حتى نهاية الحرب في إيران

وحاول مسؤولو إدارة ترامب، تهدئة المخاوف بشأن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران، قائلين إن دولا أخرى من المرجح أن تساعد في إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.

وصرح السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بأن المحادثات جارية مع الدول التي قد تنضم إلى الولايات المتحدة في إرسال قوات بحرية لتأمين الممر المائي.

وأضاف رايت، أن جميع الأصول العسكرية الأمريكية وتلك التابعة لدول أخرى ستعمل على فتح المضيق.