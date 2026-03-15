أمريكا: الحرب مع إيران ستنتهي خلال أسابيع قليلة

كتب : محمد أبو بكر

05:39 م 15/03/2026

سلاح الجو الأمريكي

توقع كريس رايت، وزير الطاقة في الولايات المتحدة، أن تنتهي الحرب الدائرة مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما قبل ذلك، في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة.

وقال "رايت"، إن الصراع الحالي لن يستمر لفترة طويلة، مؤكدًا: "أعتقد أن هذا النزاع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع المقبلة، وربما يحدث ذلك في وقت أقرب من المتوقع".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه المواطنون في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوقود، نتيجة تداعيات الحرب والتوترات في منطقة الخليج، التي تعد من أهم مناطق إنتاج وتصدير النفط في العالم.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز أوراق الضغط التي تمتلكها إيران في هذا الصراع، إذ يمثل ممرًا بحريًا استراتيجيًا يربط بين الخليج العربي وخليج عُمان، ويمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

وأدت سيطرة إيران على المضيق وإغلاقه فعليًا أمام حركة الملاحة النفطية إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام عالميًا، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار البنزين في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق العالمية.

