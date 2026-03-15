مظاهرة في تل أبيب تندد بالهجمات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران- فيديو

كتب : محمد أبو بكر

05:35 م 15/03/2026 تعديل في 06:00 م

مظاهرات اسرائيلية - ارشيفية

شهدت مدينة تل أبيب في إسرائيل، يوم 14 مارس 2026، تجمعًا لعدد من المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج على الهجمات الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران، مطالبين بوقف التصعيد العسكري وإنهاء جميع العمليات الحربية في المنطقة.

وعبّر المشاركون، خلال التظاهرة، عن رفضهم لاستمرار العمليات العسكرية، مؤكدين ضرورة التوجه نحو الحلول الدبلوماسية ووقف العنف، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

ورفع بعض المحتجين لافتات وشعارات تدعو إلى السلام، فيما ظهر أحد المتظاهرين رافعًا يديه المرسومتين بشعار "لا للحرب"، في رسالة رمزية تعبر عن رفض الحرب والدعوة إلى إنهاء الصراع.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا عقب الضربات المتبادلة والتصعيد العسكري بين الأطراف المعنية، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع.

