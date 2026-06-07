رئيس الوزراء يتفقد مجمع ألستوم الصناعي ببرج العرب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الجولة الموسعة التي يجريها اليوم بالمحافظة، في إطار توجه الدولة لتعزيز وتوطين صناعة السكك الحديدية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الزيارة، أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ برامج تستهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتوسيع الأسواق أمام الصادرات، إلى جانب جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

توطين مكونات السكك الحديدية عبر 9 مشروعات صناعية

من جانبه، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مستجدات خطة توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، موضحًا أنها تستهدف إنتاج مختلف مكونات منظومة النقل الحديثة، بما يشمل مفاتيح التحويلات، ومكونات القطارات، والقضبان، والفلنكات الخرسانية، إلى جانب تصنيع عربات الركاب والبضائع، وإنتاج الوحدات المتحركة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية الدولة لتوطين الصناعات الثقيلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، ونقل الخبرات للعمالة المصرية، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي قدّمه المهندس رامي صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة ألستوم مصر، حول الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتكون من مصنعين رئيسيين.

ويختص المصنع الأول بإنتاج الأنظمة الكهربائية على مساحة 13 فدانًا، ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة، وبلغت نسبة تنفيذه 25% حتى الآن، مع استهداف الانتهاء منه بحلول أكتوبر 2026.

أما المصنع الثاني فيختص بتصنيع مختلف أنواع الوحدات المتحركة، بما يشمل المترو والترام ونظام النقل الكهربائي الخفيف (LRT)، إضافة إلى المونوريل والقطارات السريعة، ويقام على مساحة 37 فدانًا، ويوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الوزراء على أهمية تسريع معدلات التنفيذ، بما يضمن بدء تشغيل المشروع في أقرب وقت ممكن، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.