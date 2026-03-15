إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية من إيران ولبنان

كتب : د ب أ

12:08 م 15/03/2026

الحرب على إيران

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل"، تعرضت لهجمات متجددة من جانب إيران وحزب الله في لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الأحد، إنه قد تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه البلاد، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن صافرات الإنذار دوت على طول الحدود مع لبنان وهضبة الجولان المحتلة.

إطلاق 10 صواريخ على إسرائيل

وأفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري، بأن هناك 10 صواريخ تم إطلاقها باتجاه شمال إسرائيل. وقد اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية بعضها، بينما سقط باقي الصواريخ في مناطق مفتوحة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في البداية.

هجمات صاروخية على إسرائيل

وكان قد تم ليلا الإبلاغ عن وقوع عدة هجمات صاروخية في مواقع أخرى بإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجوما واسع النطاق على إيران في 28 فبراير الماضي، وامتدت الحرب إلى منطقة الشرق الأوسط.

الحرب على إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط حزب الله إيران وإسرائيل الهجمات الإيرانية

