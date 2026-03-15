إعلان

"إذا كان على قيد الحياة".. ترامب: على مجتبى خامنئي أن يفعل شيئا حكيما لبلاده

كتب : محمد أبو بكر

02:02 ص 15/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مجتبى خامنئي أن يفعل شيئا حكيما للغاية لبلاده إذا كان على قيد الحياة.

وأضاف: دمرنا جزيرة خارك الإيرانية بالكامل دون المساس بخطوط الطاقة لأن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات، وإيران تريد إبرام صفقة لكني لا أريد إبرامها لأن الشروط ليست جيدة بما فيه الكفاية.

يذكر أن المواجهة العسكرية التي اندلعت في 28 فبراير الماضي بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى دخلت أسبوعها الثالث، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، خاصة مع تزايد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة وتوسع نطاق التوتر ليشمل دولاً أخرى مثل العراق ولبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

