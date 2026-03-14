مستشار لترامب يدعو لإعلان النصر والانسحاب من الحرب مع إيران.. ما القصة؟

كتب : محمد أبو بكر

06:11 م 14/03/2026

دافيد ساكس

دعا مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي دافيد ساكس، إلى إعلان النصر والانسحاب من الحرب.

يأتي ذلك؛ مع دخول الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أسبوعها الثالث، وفي ظل تلويح الرئيس الأميركي Donald Trump بالمضي قدماً في الصراع طالما اقتضت الحاجة.

وقال "ساكس"، إن الوقت مناسب لإنهاء المشاركة العسكرية الأميركية، معتبرًا أن الولايات المتحدة حققت أهدافها الأساسية في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

وشدد على ضرورة البحث عن مخرج سياسي للصراع، قائلاً إن التصعيد إذا لم يسفر عن نتائج إيجابية، فيجب التفكير في طرق للتهدئة.

وأضاف أن التهدئة قد تشمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو تسوية تفاوضية مع إيران، بحسب رويترز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن الولايات المتحدة يمكن أن تواصل القتال ضد إيران "إلى الأبد".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أميركية مطلعة بوجود تنافس بين مستشاري ترامب في البيت الأبيض للتأثير على مسار الحرب ونتائجها.

