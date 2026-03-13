إيطاليا تعد خطة لإجلاء قواتها من أربيل عقب استهداف قاعدتها

كتب : مصراوي

09:14 م 13/03/2026

إيطاليا تجلي قواتها من قاعدة أربيل

روما (د ب أ)

كشفت إيطاليا النقاب عن اعتزامها سحب وحداتها العسكرية المنتشرة في محيط مدينة أربيل شمالي العراق، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف إحدى قواعدها هناك.

ونقلت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، في عددها الصادر الجمعة، عن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو تأكيده أن عملية إعادة الانتشار باتت وشيكة.

وأوضح كروسيتو أن 102 عسكرياً غادروا البلاد بالفعل عائدين إلى إيطاليا، في حين أعيد تمركز 75 جندياً آخرين في الأردن، مضيفاً: "بالنسبة لمن تبقى من قواتنا، تجري الترتيبات حالياً لنقلهم براً إلى إيطاليا".

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت أن مسيرة استهدفت القاعدة قبل أيام، إلا أن جنودها نجوا من أذى بفضل لجوئهم إلى تحصينات تحت الأرض في توقيت مناسب.

وفي أعقاب الحادث، شدد وزير الخارجية أنطونيو تاياني على أن "سلامة قواتنا ومواطنينا تمثل الأولوية القصوى"، داعياً في الوقت نفسه إلى "توخي الحذر وضبط النفس" خلال المرحلة الراهنة.

