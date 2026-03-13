قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل ترتكب المجازر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هناك دول تقدم لها الدعم.

وأضاف الرئيس التركي، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، "أننا لن ننسى فلسطين أبدا وننادي بحرية الشعب الفلسطيني".

وذكر أردوغان، أن تركيا تتضامن وتتكافل بشكل كامل مع سكان قطاع غزة وسكان كل منطقة الشرق الأوسط الواقع عليهم ظلم.

وأكد الرئيس التركي، أن أنقرة لن تصمت أمام الضغوط وستواصل نصرة المظلومين في كل أنحاء العالم.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا لن تنجر إلى الحرب مع إيران لكنها مستعدة لمواجهة جميع التهديدات.