قال المستشار الدّبلوماسى للرّئيس الإماراتي أنور قرقاش، إن إيران "أخطأت هدفها" بهجماتها على دول الخليج العربي في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية في طهران.

كتب أنور قرقاش، وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية، في تغريدة له على منصة "إكس" اليوم الأحد: "حربكم ليست مع جيرانكم، ومن خلال هذا التصعيد"، مضيفًا: "عودوا إلى رشدكم، وإلى محيطكم، وتعاملوا مع جيرانكم بعقلانية ومسؤولية قبل أن تتسع دائرة العزلة والتصعيد".

تعرضت الإمارات العربية المتحدة، لضربة قوية من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، لا سيما في دبي، المركز التجاري للإمارات، على خلفيات الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس السبت.