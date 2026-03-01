إعلان

رئيس البرلمان الإيراني: ترامب ونتنياهو تجاوزا الخط الأحمر وسيدفعان الثمن

كتب : مصراوي

09:07 ص 01/03/2026 تعديل في 11:04 ص

ترامب ونتنياهو

وكالات

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن إيران استعدت لكل السيناريوهات، بما في ذلك مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وقال قاليباف في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي: "لقد استعددنا لهذه اللحظات وتصورنا كل السيناريوهات".

وأضاف مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لقد تجاوزتما الخط الأحمر وستدفعون ثمن ذلك"، متعهدا بمواصلة السير على درب خامنئي.

ووصف رئيس البرلمان الإيراني قادة الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"المجرمين الحقيرين" الذين سيواجهون "ضربات مدمرة" جراء هجماتهم المستمرة على الجمهورية الإسلامية.

تأكد مقتل المرشد الأعلى فجر اليوم الأحد، إذ أصدرت الحكومة الإيرانية، بيانا رسميا أعلنت فيه مقتل خامنئي، متعهدة بأن هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي حملت مسؤوليته للولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلنت إسرائيل صباح السبت بدء الهجوم على إيران الذي سمّته زئير الأسد، ثم أعلنت واشنطن أنها عملية واسعة النطاق مشتركة مع إسرائيل سمّتها الغضب العارم وقالت إنها تهدف لإطاحة الحكم الإيراني.

وردّت إيران بإطلاق دفعات من الصواريخ في اتجاه إسرائيل ودول الخليج حيث توجد قواعد أمريكية عدّة والعراق والأردن.

كان الرئيس الأمريكي أعلن أن هدف الهجوم تدمير قدرات إيران العسكرية وإطاحة نظام الحكم و"تهديداته الوشيكة" للولايات المتحدة وحلفائها، وفقا للعربية.

ترامب ونتنياهو البرلمان الإيراني رئيس البرلمان الإيراني ترامب نتنياهو

