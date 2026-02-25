إعلان

الأمم المتحدة تدرج عمّان على المنصة العالمية لجودة الحياة

كتب : مصراوي

07:37 م 25/02/2026

منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

تم إدراج العاصمة الأردنية عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة، تقديرا لإنجازها مؤشر جودة الحياة لمدينة عمان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأوضحت أمانة عمان الكبرى، أن المدينة أصبحت وفق المؤشر ثاني مدينة عربية والعاشرة عالميا من بين 100 مدينة شاركت في إعداد هذا المؤشر وفق المعايير الدولية.

وأكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، أن هذا الإنجاز يعكس جهود الأمانة لجعل عمان مدينة مزدهرة ومستدامة، ويشكل أداة لفهم تجارب المواطنين ودعم صياغة سياسات أكثر فاعلية.

وأشار الشواربة إلى أن مشاركة عمان في المؤشر تأتي ضمن مبادرات متعددة لتعزيز الرفاه والاستدامة، من بينها "عمان خالية من التدخين"، ومشاريع الزراعة الحضرية، والنقل العام، والتحول الرقمي للخدمات، وخطة عمان للعمل المناخي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويعزز إدراج العاصمة الأردنية عمان على المنصة العالمية قدرتها على تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مكانتها بين المدن العالمية الساعية لتحسين جودة الحياة لسكانها.

