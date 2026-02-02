إعلان

قطر تستضيف توقيع الشروط المرجعية بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس

كتب : مصراوي

11:42 م 02/02/2026

دولة قطر

(د ب أ)

وقعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، على الشروط المرجعية المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك في ختام اجتماع آلية مراقبة وتحقق وقف إطلاق النار بين الطرفين، الذي استضافته دولة قطر اليوم، في إطار جهودها لحل النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما جدد الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار وباتفاق الدوحة الإطاري للسلام بينهما الموقع في 15 نوفمبر 2025، وأكدا عزمهما تنفيذ جميع الالتزامات الواردة فيه بحسن نية، دعما للمسار السلمي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشارك في الاجتماع أعضاء الآلية، بحضور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي بصفة مراقبين، وجمهورية توجو بصفتها الوسيط المعين من الاتحاد الأفريقي، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.

وتناول الاجتماع التطورات الميدانية، بما في ذلك وجهات النظر حول التحديات القائمة.

وفي هذا السياق شدد الأعضاء على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لتعزيز المراقبة والتحقق وتبادل المعلومات دعما لعملية السلام.

واستعرض الأعضاء خطط المونوسكو والمؤتمر الدولي للبحيرات الكبرى لتطبيق الآلية، مع تأكيد الالتزام بدعم وتسهيل عملهما بما يضمن نجاح المهام الميدانية. كما كلف الأعضاء المونوسكو بإرسال أول بعثة ميدانية إلى مدينة أوفيرا لمراقبة وقف إطلاق النار خلال الأيام القادمة، في حين تم إنشاء قنوات التواصل الميدانية اللازمة لتسهيل عمل البعثة وفقا للآلية.

وبناء على هذه المناقشات، اتفق الأعضاء على خطوات لاحقة لتعزيز فعالية الآلية وضمان الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية ضمن إطارها.

قطر الكونغو الديمقراطية

