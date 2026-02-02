إعلان

إسرائيل تعزز جاهزيتها الدفاعية وتستعد لعمليات هجومية متعددة

كتب : عبدالله محمود

09:22 م 02/02/2026

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، إنه على إسرائيل تعزيز الوضع الدفاعي والاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب.

وأضاف زامير خلال اجتماعه مع أعضاء التدريبات العملياتية للفرق الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال يستعد لعدة خيارات بشأن الحرب.

وشدد رئيس أركان جيش الاحتلال، على ضرورة أن تكون قوات الاحتلال في حالة تأهب دائم ومستعدة لاتخاذ القرار في حرب متعددة المسارح.

وأكد مصدر إسرائيلي لقناة 12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أمس الأحد، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وأشار المصدر الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب تعتقد أن أمريكا تجاوزت نقطة اللاعودة، وأنها ستواجه صعوبة في التراجع عن تهديداتها بمهاجمة إيران.

وحذر مسؤول إسرائيلي، من قدرات إيران الصاروخية في حال شن الولايات المتحدة هجومها، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتمكن من تحمل قدرات طهران الصاروخية لفترة طويلة.

وكانت نشرت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، وحدات إضافية للدفاع الجوي في القواعد الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط من أجل حماية إسرائيل وحلفائها بالمنطقة، وفق صحيفة وول ستريت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟
حوادث وقضايا

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟
العثور على جثة سيدة داخل حقيبة في الإسكندرية.. وكاميرات المراقبة تحل لغز
أخبار المحافظات

العثور على جثة سيدة داخل حقيبة في الإسكندرية.. وكاميرات المراقبة تحل لغز
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
مصراوى TV

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027