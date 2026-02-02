إسرائيل تعزز جاهزيتها الدفاعية وتستعد لعمليات هجومية متعددة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، إنه على إسرائيل تعزيز الوضع الدفاعي والاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب.

وأضاف زامير خلال اجتماعه مع أعضاء التدريبات العملياتية للفرق الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال يستعد لعدة خيارات بشأن الحرب.

وشدد رئيس أركان جيش الاحتلال، على ضرورة أن تكون قوات الاحتلال في حالة تأهب دائم ومستعدة لاتخاذ القرار في حرب متعددة المسارح.

وأكد مصدر إسرائيلي لقناة 12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أمس الأحد، وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وأشار المصدر الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب تعتقد أن أمريكا تجاوزت نقطة اللاعودة، وأنها ستواجه صعوبة في التراجع عن تهديداتها بمهاجمة إيران.

وحذر مسؤول إسرائيلي، من قدرات إيران الصاروخية في حال شن الولايات المتحدة هجومها، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتمكن من تحمل قدرات طهران الصاروخية لفترة طويلة.

وكانت نشرت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، وحدات إضافية للدفاع الجوي في القواعد الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط من أجل حماية إسرائيل وحلفائها بالمنطقة، وفق صحيفة وول ستريت.