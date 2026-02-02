أردوغان يحذر قسد من نسف الاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية

(د ب أ)

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من نسف الاتفاقات التي أبرمتها مع الحكومة السورية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم الاثنين،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وبشأن التفاهمات بين الحكومة السورية و"قسد" (واجهة " وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي الإرهابية)، قال أردوغان: "الاتفاقات الأخيرة فتحت صفحة جديدة أمام الشعب السوري وكل من يحاول نسفها سيبقى تحت أنقاضها".

وأضاف : "ستقف تركيا بحزم في وجه كل تجار الدم الذين يغذون الصراعات ويستثمرون في التوترات ويستهينون بحياة الإنسان".

وأكد أنّ تركيا مع السلام والاستقرار والتوافق والتلاحم المجتمعي في كل شبر من المنطقة.

وأضاف: "لا يمكن لنا أن نشعر بالأمان مع وجود حرائق ونزاعات وحروب وراء حدودنا".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تؤيد كل خطوة تسهم بإحلال السلام والاستقرار في سوريا وتضمن وحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

وأردف: "نحن في تركيا نرغب بصدق أن تؤسس جارتنا سوريا سلامها الداخلي بأقرب وقت ممكن".

كان مصدر حكومي سوري،قد صرح في يناير الماضي قائلا : "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق شامل، يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".

وأكدت قوات قسد التوصل إلى الاتفاق في بيان صادر عن مركزها الإعلامي.