بريطانيا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وأعضاء في الحرس الثوري

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني، بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

ووفقا للوزارة، استهدفت العقوبات نحو 10 أفراد ومنظمة واحدة لدورهم في "تمكين وتسهيل الوحشية والعنف"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقد خضعت قوى إنفاذ القانون في إيران لتجريد المديرين من أهليتهم الوظيفية وتجميد الأصول بشكل فوري.

وبحسب الخارجية البريطانية، شملت قائمة الأفراد الآخرين الذين طالهم تجميد الأصول وحظر السفر وتجريدهم من أهليتهم الوظيفية على الفور ، كلا من قائد الشرطة في محافظة لرستان محمد رضا هاشمي فر وقائد شرطة الأمن العام سيد مجيد فيض جعفري بالإضافة إلى بابك زنجاني رجل الأعمال الإيراني الذي يدير شبكة شركات تدر أموالا وتسهل أنشطة الحرس الثوري.

كما ضمت القائمة قائد شرطة يدعى أحمد أميني قالت الحكومة إنه "أشرف على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة نور عام 2024"، وقائد الشرطة الجنائية الإيرانية محمد قنبري ومحمد زماني ضابط في الحرس الثوري.

وشملت العقوبات أيضا قاضيين في المحكمة الثورية في رشت، وهما أحمد درويش جوفتار ومهدي راسخي.