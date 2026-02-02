إعلان

أمريكا تعتزم تكوين مخزون استراتيجي من عناصر الأرض النادرة

كتب : مصراوي

08:00 م 02/02/2026

دونالد ترامب

(أ ب)

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص ما يقارب 12 مليار دولار لتكوين مخزون استراتيجي من عناصر الأرض النادرة، بهدف الحد من قدرة الصين على استخدام هيمنتها على إنتاج هذه العناصر صعبة المعالجة كورقة ضغط في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأكد البيت الأبيض اليوم الاثنين بدء "مشروع القبو"، الذي سيتم تمويله مبدئيا بقرض قيمته 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بالإضافة إلى نحو 1.67 مليار دولار من رأس المال الخاص. وستساعد المعادن المخزنة في هذا المخزون على حماية مصنّعي السيارات الكهربائية والإلكترونيات وغيرها من المنتجات التي تحتاج إلى هذه المعادن من أي اضطرابات في سلاسل التوريد.

وخلال المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، والتي حفزتها التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، فرضت الحكومة الصينية قيودا على تصدير عناصر الأرض النادرة اللازمة لصناعة محركات الطائرات وأنظمة الرادار والمركبات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف

وتسيطر الصين على نحو 70% من إنتاج العالم من عناصر الأرض النادرة، و90% من عمليات معالجتها عالميا. وقد منحها ذلك سيطرة قوية على هذا القطاع مما دفع الولايات المتحدة إلى رعاية مصادر بديلة للحصول على هذه العناصر، والتفكير في إنشاء مخزون مشابه للاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام.

وتبلغ مدة القرض الحكومي لتمويل مشروع تكوين المخزون الاستراتيجي لعناصر الأرض النادرة 15 عامًا. وسبق للحكومة الأمريكية أن استحوذت على حصص في شركة تعدين عناصر الأرض النادرة "إم بي ماتيريالز"، وقدمت دعما ماليا لشركتي "فولكان إيليمنتس" و"يو.إس.إيه رير إيرث" اللتين تعاملان في نفس المجال.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب اليوم مع ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز لصناعة السيارات والملياردير روبرت فريدلاند، المستثمر في قطاع التعدين.

دونالد ترامب الصين أمريكا عناصر الأرض النادرة

