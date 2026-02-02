قوات الأمن السورية تدخل مدينة الحسكة تطبيقا لاتفاق وقف النار

(أ ف ب)

دخلت قوات الأمن السورية مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب في شمال شرق سوريا، تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لبدء دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة.



وأكدت وكالة فرانس برس، أنه بعد أسابيع من التصعيد العسكري بين الجيش السوري وقسد، تواصل الطرفين إلى اتفاق شامل نص على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين في محافظة الحسكة، المعقل الأخير للقوات الكردية في سوريا، بعد انسحابها من مناطق كانت تحت سيطرتها منذ سنوات في شمال البلاد وشرقها.



وبحسب فرانس برس دخل العديد من المدرعات والسيارات الرباعية الدفع المدينة بعد عبوره نقطة لقوات الأمن الكردية التي ظهر عناصرها وبينهم نساء يقفون على جانبي الطريق وهم يحملون أسلحتهم وخلفهم راياتهم الزرقاء.



واستقبل عدد كبير من الأهالي قوات الأمن السورية في شوارع رافعين الأعلام السورية بينما أطلقت بعض النساء الزغاريد.



وفي وقت سابق، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن بدء قوات الأمن الداخلي انتشارها في مدينة الحسكة.