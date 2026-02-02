إعلان

قوات الأمن السورية تدخل مدينة الحسكة تطبيقا لاتفاق وقف النار

كتب : مصراوي

05:09 م 02/02/2026

قوات سوريا الديمقراطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ف ب)

دخلت قوات الأمن السورية مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب في شمال شرق سوريا، تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لبدء دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة.


وأكدت وكالة فرانس برس، أنه بعد أسابيع من التصعيد العسكري بين الجيش السوري وقسد، تواصل الطرفين إلى اتفاق شامل نص على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين في محافظة الحسكة، المعقل الأخير للقوات الكردية في سوريا، بعد انسحابها من مناطق كانت تحت سيطرتها منذ سنوات في شمال البلاد وشرقها.


وبحسب فرانس برس دخل العديد من المدرعات والسيارات الرباعية الدفع المدينة بعد عبوره نقطة لقوات الأمن الكردية التي ظهر عناصرها وبينهم نساء يقفون على جانبي الطريق وهم يحملون أسلحتهم وخلفهم راياتهم الزرقاء.


واستقبل عدد كبير من الأهالي قوات الأمن السورية في شوارع رافعين الأعلام السورية بينما أطلقت بعض النساء الزغاريد.


وفي وقت سابق، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن بدء قوات الأمن الداخلي انتشارها في مدينة الحسكة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الأمن السورية قوات سوريا الديمقراطية مدينة الحسكة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة سوداني داخل محبسه بالجيزة
حوادث وقضايا

أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة سوداني داخل محبسه بالجيزة
قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
نصائح طبية

قاتل صامت يهدد قلبك ودماغك وكليتيك.. 3 أعراض لا تتجاهلها
تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أخبار مصر

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
لمدة 48 ساعة.. غلق محور محمد نجيب بسبب أعمال إصلاح بالطريق (تحويلات مرورية)
حوادث وقضايا

لمدة 48 ساعة.. غلق محور محمد نجيب بسبب أعمال إصلاح بالطريق (تحويلات مرورية)
سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات