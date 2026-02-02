إعلام إيراني: انطلاق محادثات إيرانية أمريكية رفيعة المستوى خلال أيام



مصطفى الشاعر

أفاد مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، بإمكانية بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن خلال الأيام المقبلة، والتي قد تشمل مسؤولين كبار من كلا البلدين.

ونقلت "تسنيم"، اليوم الإثنين، عن المصدر قوله: "إنه على الرغم من عدم تحديد الوقت والمكان الدقيقين للاجتماع بعد، فمن المرجح أن تجري المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران تدرس بعناية هيكل المفاوضات المحتملة مع الولايات المتحدة، مع التركيز على رفع العقوبات وتعزيز المصالح الوطنية.

وأكد "بقائي"، فيما يتعلق بأهداف المفاوضات، أن تخفيف العقوبات يمثل أولوية أساسية، مشيرا إلى تصريح وزير الخارجية عراقجي مؤخرا بأن القضية النووية لطالما استُغلت كذريعة لفرض الصراع على إيران، وأضاف أن مطلب طهران الرئيسي، في مقابل بناء الثقة بشأن سلمية برنامجها النووي، هو رفع العقوبات الجائرة.



من ناحية أخرى، أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها استدعت كل سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعتمدين لديها للاحتجاج على إدراج التكتل الأوروبي للحرس الثوري، وهو قوة شبه عسكرية، على قائمة الجماعات الإرهابية.