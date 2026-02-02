فتح معبر رفح لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. تفاصيل آليات الدخول والخروج

مصطفى الشاعر

أُعلن رسميًا عن فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اليوم الإثنين، ما يسمح لسكان القطاع بالدخول والخروج عبر الحدود المصرية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وتقتصر إجراءات التشغيل الأولية لمعبر رفح على تنقل المواطنين الفلسطينيين من سكان القطاع فقط، في حين يبقى المنع قائمًا أمام الطواقم الصحفية الدولية. وبحسب التقديرات، فإن الطاقة الاستيعابية لن تتجاوز 200 شخص في المرحلة الأولى، مع ترجيحات بأن عدد المغادرين سيكون أكبر من عدد الداخلين.

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، بأن اللجنة التكنوقراطية ستدخل إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة عبر معبر رفح، في خطوة وصفتها الهيئة العبرية بأنها بادرة إسرائيلية تعكس بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

آلية الدخول والخروج من غزة

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنه سيتم السماح بالخروج من القطاع بحسب قوائم اسمية توافق عليها إسرائيل. وسيُشغَّل المعبر من قبل طواقم غزّية تحت إشراف بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي. ورغم عدم وجود قوات إسرائيلية داخل المعبر، ستُستخدم وسائل تكنولوجية عن بُعد تتيح لإسرائيل منع مرور أشخاص لم يحصلوا على موافقة مُسبقة، مثل "قيادات في حركة حماس".

أما الدخول من مصر إلى القطاع فسيُسمح به فقط لمن حصلوا على موافقة مسبقة. وبعد عبور المعبر، سيتم نقل الداخلين بحافلات إلى نقطة تفتيش إسرائيلية، حيث سيخضعون لإجراءات التعرف على الوجه والتفتيش الجسدي، بهدف التأكد من عدم تهريب أسلحة أو معدات محظورة.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن قرار فتح المعبر مرتبط بالغارة الإسرائيلية التي نُفذت صباح أمس الأحد في مدينة غزة، والتي أسفرت، بحسب تقارير فلسطينية، عن استشهاد نحو 30 شخصا، مدعية أن هدف الغارة كان مقر شرطة تابع لحركة "حماس"، في ظل تعزيز الحركة انتشار قواتها الأمنية مؤخرا، استعدادا لاستقبال اللجنة التكنوقراطية.

واستؤنفت، اليوم الإثنين، حركة الأفراد عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين بشكل محدود، في ظل قيود مشددة، وذلك بعد فتحه، يوم أمس، في مرحلة تجريبية بالتنسيق مع البعثة الأوروبية ومصر وجهات معنية.

ومن جانبها، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، الإثنين، أنه تم تشغيل معبر رفح بشكل رسمي بالاتجاهين بين قطاع غزة ومصر.

وتابعت القناة إن"عدد المغادرين من مصر إلى قطاع غزة 50 شخصا، وعدد القادمين من القطاع 50 خلال أول أيام تشغيل معبر رفح من الجانبين"، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر قولها إنه "سيسمح يوميا بخروج 150 فلسطينيا من معبر رفح مقابل السماح بدخول 50 شخصا".

وأفادت "القاهرة الإخبارية" إلى أن مستشفيات شمالي سيناء ستكون الوجهة الأولى للجرحى والمرضى الفلسطينيين المغادرين من القطاع إلى مصر.