ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين

كتب : مصراوي

08:08 ص 02/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مركز كينيدي للفنون المسرحية سيغلق لمدة عامين لإجراء تجديدات تبدأ في يوليو المقبل.

يأتي إعلان ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب موجة من الإلغاءات منذ أن أطاح ترامب بالقيادة السابقة للمركز وأضاف اسمه إلى المبنى.

وأعلن ترامب عن خطته بعد أيام من عرض الفيلم الوثائقي "ميلانيا" الذي يتناول حياة السيدة الأولى في الموقع التاريخي.

وقال إن الاقتراح يخضع لموافقة مجلس إدارة مركز كينيدي، الذي يشغله حاليا حلفاء اختارهم بنفسه، ويرأس ترامب نفسه مجلس أمناء المركز، وفقا لروسيا اليوم.

دونالد ترامب إغلاق مركز كينيدي

