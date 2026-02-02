إعلان

مقتل شرطي وإصابة آخر إثر إطلاق نار في فندق بولاية جورجيا الأمريكية

كتب : مصراوي

03:25 ص 02/02/2026

الشرطة الأمريكية

وكالات

أطلق رجل كانت تستجوبه الشرطة في فندق بضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية النار على ضابطين، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

قال جي دي مكلور قائد شرطة مقاطعة جوينيت، إن المشتبه به في إطلاق النار أصيب أيضا برصاص أحد الضباط ويخضع حاليا للرعاية الطبية.

وأوضح قائد الشرطة، أنه تم إرسال الضابطين إلى الفندق الذي يقع بالقرب من ستون ماونتن، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمالي شرقي أتلانتا، بعد أن تلقت الشرطة بلاغا عن شخص يقيم هناك استأجر غرفة بالاحتيال والتزوير.

وأضاف دي مكلور، أن المشتبه به استقبل الضابطين عند باب غرفته ودعاهم للدخول.

وتابع: "بدأ في مناقشة البلاغ معه، وفي لحظة ما، أخرج المشتبه به مسدسا، وفي هجوم غير مبرر، أطلق النار على ضابطي الشرطة".

وأفاد مكلور، أن الضابط براديب تامانج، البالغ من العمر 25 عاما، توفي متأثرا بجراحه في المستشفى، مضيفا أن الضابط الآخر ديفيد ريد نقل إلى المستشفى في حالة خطرة ولكن مستقرة.

وحدد مكلور هوية المشتبه به في إطلاق النار بأن اسمه "كيفن أندروز" 35 عاما، ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان لدى أندروز محام يمكنه التعليق نيابة عنه.

وتم تحويل القضية إلى مكتب التحقيقات في جورجيا، الذي يتولى عادة قضايا إطلاق النار التي تشمل ضباط إنفاذ القانون في الولاية، وفقا لروسيا اليوم.

الشرطة الأمريكية طلاق نار في أمريكا لولايات المتحدة مريكا طلاق نار في فندق بولاية جورجيا قتل شرطي

