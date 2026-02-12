وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إثيوبيا

على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج سلسلة لقاءات ثنائية شملت كلًا من السيد أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، وتيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا، ومحمود ثابت كومبو وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، ومحمد مباي وزير خارجية جمهورية جزر القمر المتحدة، والدكتور موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، وسيميون أويونو إيسونو وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية، والبروفيسور أمون مورويرا وزير الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية زيمبابوي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فإن اللقاءات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب دفع التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب الفني وتبادل الخبرات، وبحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة.

وشهدت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، فضلًا عن تعزيز التنسيق داخل أطر الاتحاد الإفريقي لدعم السلم والأمن والاستقرار في القارة، ومساندة جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والتطرف وتغير المناخ، بما يعزز التكامل الإفريقي ويرسخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية.