إعلان

وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إثيوبيا

كتب - مصراوي

06:09 م 12/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إثيوبيا (4)
  • عرض 8 صورة
    وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إثيوبيا (8)
  • عرض 8 صورة
    وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إثيوبيا (6)
  • عرض 8 صورة
    وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إثيوبيا (7)
  • عرض 8 صورة
    وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إثيوبيا (5)
  • عرض 8 صورة
    وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إثيوبيا (2)
  • عرض 8 صورة
    وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة في إثيوبيا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج سلسلة لقاءات ثنائية شملت كلًا من السيد أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، وتيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا، ومحمود ثابت كومبو وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، ومحمد مباي وزير خارجية جمهورية جزر القمر المتحدة، والدكتور موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، وسيميون أويونو إيسونو وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية، والبروفيسور أمون مورويرا وزير الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية زيمبابوي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فإن اللقاءات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب دفع التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب الفني وتبادل الخبرات، وبحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة.

وشهدت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، فضلًا عن تعزيز التنسيق داخل أطر الاتحاد الإفريقي لدعم السلم والأمن والاستقرار في القارة، ومساندة جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب والتطرف وتغير المناخ، بما يعزز التكامل الإفريقي ويرسخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزارة الخارجية المصرية التبادل التجاري أديس أبابا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
مد أجل النطق بالحكم في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
حوادث وقضايا

مد أجل النطق بالحكم في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت والهاتف بجانب رأسك
نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
علاقات

نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان