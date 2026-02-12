مكالمة ترامب "المنسية" تثير الجدل حول علاقته بإبستين وشريكته "الشريرة"

أثارت مقابلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تساؤلات جديدة حول نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علمه بجرائم جيفري إبستين، في وقت يواجه فيه وزير التجارة هوارد لوتنيك ضغوطا متزايدة للاستقالة بسبب علاقته بالملياردير الراحل.

وكشف ملخص مقابلة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2019 مع قائد شرطة بالم بيتش السابق مايكل رايتر، أن ترامب اتصل به في يوليو 2006 فور إعلان التهم الأولى ضد إبستين.

ونقل رايتر عن ترامب قوله: "نشكر الرب أنك ألقيت القبض عليه، فالجميع يعلمون أنه يفعل ذلك"، مضيفا أن سكان نيويورك يعرفون أفعاله، كما وصف شريكته جيسلين ماكسويل بأنها شخصية "شريرة".

في المقابل، نفت وزارة العدل علمها بأي دليل يؤكد اتصال ترامب بسلطات إنفاذ القانون قبل عقدين، بينما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي كان "صادقا وشفافا" بشأن إنهاء علاقته بإبستين، مشيرة إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت المكالمة قد حدثت بالفعل أم لا.

وخضع وزير التجارة هوارد لوتنيك للاستجواب في مجلس الشيوخ، بعد ظهور رسائل بريد إلكتروني تشير إلى زيارته لجزيرة إبستين الخاصة عام 2012، وهو ما يتناقض مع ادعاءاته السابقة بقطع العلاقات عام 2005.

ورغم دعوات مشرعين جمهوريين وديموقراطيين لاستقالته، أكد لوتنيك براءته، فيما أعلن البيت الأبيض دعم ترامب الكامل له.