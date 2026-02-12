فرنسا.. القبض على "جاسوس" في خط تجميع مقاتلات "رافال"

أوقفت السلطات الفرنسية، عاملا في خط تجميع طائرات "رافال" المقاتلة بمصنع "داسو"، للاشتباه في قيامه بأعمال تجسس لصالح دولة أجنبية، في منشأة الشركة بمدينة سيرجي.

وبحسب قناة "RTL"، رُصد الشاب البالغ من العمر 19 عاما وهو فرنسي المولد، مرتديا نظارات قادرة على تسجيل الفيديو داخل المنشأة الحساسة.

وتعتبر السلطات الشكوك المحيطة بالمتهم "خطيرة للغاية"؛ إذ يُشتبه في قيامه بتقويض المصالح الأساسية للأمة والتجسس لصالح جهة خارجية.

وخضع العامل لاستجواب مبدئي داخل المصنع قبل نقله إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات.

ويسعى المحققون حاليا لتحديد ما إذا كان الموظف قد تمكن بالفعل من تصوير عملية إنتاج المقاتلات، ومدى توفر نية لديه لتمرير تلك المواد إلى أطراف ثالثة.