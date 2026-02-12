إعلان

البحرية المكسيكية ترسل سفينتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى كوبا

كتب : مصراوي

06:35 م 12/02/2026

البحرية المكسيكية ترسل سفينتين محملتين بالمساعدات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

وصلت سفينتان تابعتان للبحرية المكسيكية محملتان بالمساعدات الإنسانية إلى كوبا، اليوم الخميس، في الوقت الذي أدى فيه الحصار الأمريكي إلى تفاقم أزمة الطاقة.

ووصلت السفينتان بعد أسبوعين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود كوبا بالنفط ، مما دفع هافانا في الأيام الأخيرة إلى ترشيد استخدام الطاقة.

وقالت الحكومة المكسيكية إن إحدى السفينتين تحمل 536 طنا من المواد الغذائية من بينها ألبان وأرز وحبوب وسردين ومنتجات لحوم وتونا معلبة وزيت الخضراوات ، فضلا عن أدوات العناية الصحية الشخصية، بينما تحمل السفينية الثانية أكثر من 277 طنا من اللبن المجفف.

وقالت رئيس المكسيك ، كلاوديا شينباوم إنه مع استمرار إجراء المناورات الدبلوماسية الخاصة باستئناف إمدادات النفط ، سيتم إرسال المساعدات الإنسانية.

وأشارت شينباوم، اليوم الخميس، إنه بمجرد عودة السفن، "سنرسل مزيدا من الدعم بمختلف أنواعه."

وأضافت: "أبلغنا كلا من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في المكسيك بأن المكسيك تبذل كل ما في وسعها لتعزيز حوار، في إطار سيادة كوبا.. يهيئ الظروف لحوار سلمي ويضمن أن تتمكن كوبا من الحصول على النفط ومشتقاته لتلبية احتياجاتها اليومية، بدون أن تفرض أي دولة عقوبات عليها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة المكسيكية رئيس المكسيك كوبا المساعدات الإنسانية إلى كوبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
مدارس

ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
شئون عربية و دولية

بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
أخبار مصر

خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
"قلب أحمر".. إمام عاشور يشارك الجماهير 4 صور جديدة
رياضة محلية

"قلب أحمر".. إمام عاشور يشارك الجماهير 4 صور جديدة
مكالمة ترامب "المنسية" تثير الجدل حول علاقته بإبستين وشريكته "الشريرة"
شئون عربية و دولية

مكالمة ترامب "المنسية" تثير الجدل حول علاقته بإبستين وشريكته "الشريرة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان