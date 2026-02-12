حلفاء الناتو يتفقون على تسريع تبني الابتكار لتعزيز أمن بحر البلطيق

(أ ش أ)

اتفقت ثمانية دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الخميس، على التعاون لتسريع اقتناء القدرات متعددة المجالات المدعومة بالتكنولوجيا للعمليات البحرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن منطقة بحر البلطيق وحماية البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.

وشمل الاتفاق كلًا من الدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، وذلك في إطار جهود قيادة التحول بالحلف "ACT" لتعزيز العمليات البحرية متعددة الجنسيات ودعم أمن المنشآت الحيوية تحت سطح البحر في المنطقة. يأتى هذا الاتفاق تزامنا مع اجتماع وزراء دفاع الناتو الذى انطلق فى وقت سابق اليوم فى بروكسل.

ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا لجهود "قوة المهام إكس - البلطيق" (TFX-Baltic)، التي أُطلقت في يناير 2025 لدعم مهمة "الحارس البلطيقي" (Baltic Sentry)، وهي مهمة تعزز الوجود العسكري للناتو في بحر البلطيق، بحسب بيان رسمى نشره الحلف.

وخلال الفترة من مارس إلى أكتوبر 2025، تمكنت قوة المهام من نشر واختبار 70 طائرة مسيّرة جوية وبحرية، إلى جانب أصول بحرية تابعة لدول الحلف العاملة في المنطقة. كما استفادت المبادرة من حلول مبتكرة ضمن منظومة الابتكار التابعة للحلف، بما في ذلك مسرع ابتكارات الدفاع لشمال الأطلسي (DIANA) وصندوق الناتو للابتكار (NIF).

وأظهرت التجربة أن الأنظمة ذاتية التشغيل والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز الوعي بالموقف البحري، وتحسّن رصد الأنشطة العدائية، وتسهم في ردع التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.

وبموجب الالتزام الجديد، جدّد الحلفاء استعدادهم لتسريع تبني الابتكارات ودمجها في القدرات العملياتية، على أن تشمل هذه القدرات مجالات الوعي البحري، والاستشعار البحري، والاشتباكات البحرية.

وأشار البيان إلى أن التعاون متعدد الجنسيات يسهم في تسهيل وتسريع عمليات الاقتناء، سواء من خلال تطوير القدرات أو شرائها أو استئجارها، بما يعزز جاهزية الحلف في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة بحر البلطيق.