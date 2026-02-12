إعلان

"لا أحب الحلوى كثيرا".. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال مرضى- صور

كتب : مصراوي

02:52 م 12/02/2026 تعديل في 02:52 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميلانيا ترامب (4)
  • عرض 6 صورة
    ميلانيا ترامب (5)
  • عرض 6 صورة
    ميلانيا ترامب (6)
  • عرض 6 صورة
    ميلانيا ترامب (1)
  • عرض 6 صورة
    ميلانيا ترامب (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت ميلانيا ترامب، يوم الأربعاء، بعيد حب مبكر مع أطفال وشباب يتلقون العلاج من أمراض نادرة وخطيرة، حيث شاركتهم أنشطة يدوية بطابع العيد وتبادلت معهم الحديث عن حياتهم وصحتهم واهتماماتهم الأخرى.

وبعد أن أنهوا صنع باقات من الزهور وفوانيس من الورق المقوى ومواد أخرى، انتقلوا إلى ركن حلويات مزين بأجواء احتفالية، ضم قطع "كب كيك" صغيرة وعبوات من الشوكولاتة المصغرة وأنواعا أخرى من الحلوى.

ثم أدلت السيدة الأولى في الولايات المتحدة باعتراف بدا متحفظا قليلا قبل أيام من مناسبة تشتهر بصناديق الشوكولاتة على شكل قلوب، قائلة: "أنا لا آكل الكثير من الحلوى. السكر ليس صحيا جدا لنا".

وهذه أول زيارة لها، في الولاية الثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى "نُزل الأطفال" في المعاهد الوطنية للصحة، والرابعة لها بصفتها سيدة أولى، إذ سبق أن زارت المكان ثلاث مرات خلال الولاية الأولى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميلانيا ترامب أمريكا عيد الحب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
أخبار مصر

وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
أحمد موسى يكشف موعد إعلان حركة المحافظين
أخبار مصر

أحمد موسى يكشف موعد إعلان حركة المحافظين
ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
مدارس

ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح
الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب
رياضة محلية

الأهلي يفقد طاهر محمد طاهر أمام الجونة لهذا السبب
تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان