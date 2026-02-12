احتفلت ميلانيا ترامب، يوم الأربعاء، بعيد حب مبكر مع أطفال وشباب يتلقون العلاج من أمراض نادرة وخطيرة، حيث شاركتهم أنشطة يدوية بطابع العيد وتبادلت معهم الحديث عن حياتهم وصحتهم واهتماماتهم الأخرى.

وبعد أن أنهوا صنع باقات من الزهور وفوانيس من الورق المقوى ومواد أخرى، انتقلوا إلى ركن حلويات مزين بأجواء احتفالية، ضم قطع "كب كيك" صغيرة وعبوات من الشوكولاتة المصغرة وأنواعا أخرى من الحلوى.

ثم أدلت السيدة الأولى في الولايات المتحدة باعتراف بدا متحفظا قليلا قبل أيام من مناسبة تشتهر بصناديق الشوكولاتة على شكل قلوب، قائلة: "أنا لا آكل الكثير من الحلوى. السكر ليس صحيا جدا لنا".

وهذه أول زيارة لها، في الولاية الثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى "نُزل الأطفال" في المعاهد الوطنية للصحة، والرابعة لها بصفتها سيدة أولى، إذ سبق أن زارت المكان ثلاث مرات خلال الولاية الأولى.