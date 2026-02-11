سويسرا في مرمى نيران ترامب: "تواصل استغلال أمريكا تجاريًا"

اتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من سويسرا هدفا جديدا للدفاع عن نهجه التجاري، مؤكدا أن رخاء مثل هذه الدول لم يكن ليتحقق لولا "التساهل الأمريكي".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" مساء أمس الثلاثاء، انتقد ترامب السياسات السابقة واصفا إياها بالتهاون الذي سمح لتلك الدول بـ"استنزاف" مقدرات واشنطن وتراكم الثروات على حساب المواطن الأمريكي.

قال ترامب إن الناس يتخيلون سويسرا كدولة "فائقة المثالية"، مؤكدًا أن هذه الصورة لم تكن لتوجد لولا أن الولايات المتحدة تسمح لهم بجني كل هذه الأموال.

ولم يكتفِ الرئيس الأمريكي بسويسرا، بل أضاف أنه بإمكانه إدراج نحو 40 دولة أخرى يعتقد أنها تستفيد من واشنطن بنفس الطريقة.

وعلى غرار خطابه في منتدى "دافوس" يناير الماضي، استعرض ترامب كواليس مكالمته مع الوزيرة السويسرية كارين كيلر-سوتر، واصفا حديثها بـ"المكرر".

وأشار ساخرا إلى إصرارها على وصف سويسرا بـ"الدولة الصغيرة" قائلا: "لم أستطع إنهاء المكالمة معها"، وبدلا من الاستجابة لمطالب خفض الرسوم، كشف ترامب أنه "فعل العكس تماما برفعها إلى 39%".

ويرى ترامب، أن رهانه على الرسوم الجمركية "قد نجح"، إذ كشف أن شركات عديدة فضّلت نقل إنتاجها إلى الأراضي الأمريكية بدلا من الاستمرار في دفع الرسوم المرتفعة التي لم تعد قادرة على استيعابها.

يُذكر أن واشنطن كانت قد وافقت على خفض الرسوم الجمركية على حزمة من السلع السويسرية إلى 15% نزولا من 39%، وذلك بموجب اتفاق تجاري أُعلن عنه العام الماضي، اعتُبر حينها خطوة لتهدئة النزاع التجاري المحتدم بين البلدين.