واشنطن بوست: الخطط بشأن غزة جارية وستكون جزءا من مناقشات ترامب ونتنياهو

كتب : مصراوي

04:42 م 11/02/2026

ترامب ونتنياهو

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن بنود المرحلة الثانية من اتفاق غزة "لم تنفذ في موعدها" وفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا.

ورغم هذا التأخير، أفاد المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، بوجود حالة من التفاؤل الحذر داخل الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الخطط "جارية على قدم وساق" لتجاوز العقبات التقنية،

وبحسب المسؤول الأمريكي، من المقرر أن يكون هذا الملف "محورا رئيسيا" في المحادثات المرتقبة اليوم بين الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالحديث المتداول بشأن إمكانية إرسال إندونيسيا قوات لحفظ السلام إلى قطاع غزة، مؤكدة أن أي دور دولي يجب أن يقتصر على مهام محددة تتعلق بحفظ الاستقرار وضمان تنفيذ اتفاقات التهدئة.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن "الحديث عن إرسال إندونيسيا جنودًا لحفظ السلام إلى قطاع غزة أمر مرحب به"، مشددًا في الوقت ذاته على أن طبيعة مهام أي قوة تدخل إلى القطاع يجب أن تقتصر على حفظ السلام والفصل بين الاحتلال والشعب الفلسطيني.

وأوضح "قاسم" أن الحركة تصر على أن يقتصر دور أي قوة دولية على مراقبة وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ خطة السلام بكل تفاصيلها، دون التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني.

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل فلسطين

