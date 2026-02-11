بسبب مخاوف أمنية حول جرينلاند.. الناتو يعزز وجوده في القطب الشمالي

يعزز حلف شمال الأطلسي(ناتو) وجوده الآن في القطب الشمالي والمنطقة المحيطة به، بعد أن أدى نزاع حول جرينلاند إلى صدع بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وقال القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، أليكسوس جي جرينكوتش اليوم الأربعاء إن المبادرة التي تسمى "حارس القطب الشمالي"، ستستفيد من قوة الناتو لحماية أراضينا وضمان بقاء القطب الشمالي والشمال الأقصى في آمان.

وأضاف أن منظمة "آركتيك سنتري" تهدف إلى حماية أعضائها والحفاظ على الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق أهمية من الناحية الاستراتيجية وتحديدا من الناحية البيئية في العالم.

واقترح بعض الحلفاء تعزيز وجود الناتو في جرينلاند لنزع فتيل النزاع حول جرينلاند، والذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأحيان بضم الجزيرة التي تديرها الدنمارك، مبررا ذلك بقوله إن روسيا أو الصين ربما تستولى عليها.

وكان ترامب قد أعلن، بعد اجتماع مع الأمين العام للناتو مارك روته في يناير أنه تم صياغة إطار عمل لاتفاق مستقبلي حول جرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأسرها.

ويشمل الاتفاق ضمان الأمن في القطب الشمالي من خلال إجراءات مشتركة، لاسيما تلك التي تقوم بها الدول السبع الحليفة في القطب الشمالي: أمريكا وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا.