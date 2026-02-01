قال مدير عام شركة مطارات السودان سر الختم بابكر الطيب، إن مطار الخرطوم الدولي جاهز تماما لاستقبال جميع الرحلات الجوية. وأضاف مدير عام شركة مطارات السودان في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن استقبال مطار الخرطوم لأول رحلة طيران داخلية خطوة مهمة تمهد لاستقبال رحلات دولية قريبا. وأشار مدير عام شركة المطارات، إلى أن تأمين مطار الخرطوم الدولي من مسيرات الدعم السريع وصل مراحل متقدمة.

وذكر مدير عام شركة مطارات السودان، أن عدد من الشركات الوطنية قدمت جداول لتنظيم رحلات داخلية، مؤكدًا أن سلطة الطيران المدني السوداني تعمل على استئناف الرحلات الدولية في أسرع وقت ممكن. ووجه مدير عام شركة مطارات السودان رسالة إلى الشعب السوداني، قائلا: "نؤكد للشعب السوداني أن مطار الخرطوم آمن وجاهز لاستقبال جميع الرحلات".