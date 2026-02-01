إعلان

حماس: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين وتمارس سياسة العقاب الجماعي

كتب : مصراوي

10:19 م 01/02/2026

إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين

وكالات

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، إن قوات الاحتلال تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتمارس سياسة العقاب الجماعي بحقهم.

وأضاف النونو، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن حركة حماس ستبذل كل الجهود من أجل إعادة تشغيل معبر رفح إلى سابق عهده، معتبرًا أن فتح المعبر خطوة مهمة انتزعتها إرادة الشعب الفلسطيني، وينبغي البناء عليها.

وشدد النونو على ضرورة السعي لتسريع عمل لجنة إدارة قطاع غزة لسد ذرائع الاحتلال وبناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هناك 15 ألف مصاب ومريض في غزة يحتاجون إلى علاج عاجل في الخارج.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، أنهم ينتظرون تحديد الموعد النهائي لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط لممارسة عملها وتكون المسؤولة عن القطاع، مؤكدًا أنه لا توجد قطيعة مع لجنة التكنوقراط، وأن الاتصالات معها مستمرة.

وأكد النونو أن حماس لم تقم بأي عملية تجاه الاحتلال، لافتًا إلى أن أزمة المقاومين العالقين في رفح تحتاج إلى حل يضمن خروجهم بشكل آمن.

وطالب المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه واستهدافه المتواصل للمدنيين.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يكن يرغب في اتفاق وقف إطلاق النار، وكان يريد الاستمرار في الحرب حتى نهاية الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة إدخال المعدات الثقيلة والكرافانات، وترميم البيوت، وتحسين حياة الفلسطينيين في غزة.

وبين النونو أنه لا توجد لدى حماس معلومات دقيقة حول عدد المقاومين العالقين في أنفاق رفح، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يرغب في حل هذه القضية.

كما أوضح أن دولًا عدة ترفض الانضمام إلى قوة الاستقرار في غزة، وأن هناك العديد من التساؤلات حول طبيعة عملها، معتبرًا أن الاحتلال يرغب في تحويل قوة الاستقرار إلى قوة انتداب جديدة وليست قوة لحفظ السلام.

حماس إسرائيل تهجير الفلسطينيين

